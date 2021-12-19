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Amasya´da tur midibüsü devrildi: 2´si ağır 28 yaralı (2)- Yeniden

DHA

Amasya´da tur midibüsü devrildi: 2´si ağır 28 yaralı (2)- Yeniden


Şerife Serap KARA/AMASYA, (DHA)-  AMASYA-Çorum kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği turizm şirketine ait midibüs, yol kenarına devrildi. Kazada 2'si ağır 28 kişi yaralandı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı da, hastaneye gelerek tedavi gören yaralıları ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. 
Kaza, saat 16.45 sıralarında Amasya Çorum kara yolu Kaleboğazı mevkisinde meydana geldi. Kapadokya´dan dönen Doğan Sarı yönetimindeki 52 ABJ 427 plakalı Turizm şirketine ait midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada midibüste bulunan 28 kişi, yaralandı. Kaza yapanların yardımına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
VALİDEN YARALILARA ZİYARET
Amasya Valisi Mustafa Masatlı da, hastaneye gelerek tedavi gören yaralıları ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Vali Masatlı, "Nevşehir´den Amasya´ya gelmekte olan bir tur midibüsü yolun kaygan olması ve havanın yağışlı olması şoförün de kontrolü kaybetmesi sonucu devrilmiş. Devrilmesi sonucu 1 şoför ve 27 yolcu yaralanmıştır. Yaralanan yolcularımız hastaneye sevk edilmiştir. Şu an itibari ile yaralılarımızdan 2 tanesinin durumu ağırdır. Arkadaşlarımız her türlü tıbbi müdahaleyi yapıyorlar. İnşallah buradan en kısa sürede yolcularımızı sağlığına kavuşturup, taburcu ederiz" dedi.
'EĞLENEREK GELİYORDUK'
Hastanede tedavi altına alınan yaralı yolculardan Lale Gürsoy, o anları anlatarak, "Eğlenerek geliyorduk, güle oynaya. Birden araç zikzak çizmeye başladı. Önce normal sandık. Kontrol kayboldu, devrildik. Sonrasında olanları hatırlamıyorum" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2021-12-19 20:59:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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