Amasya çiftçisine 40 binden fazla ceviz ve kuşburnu fidanı desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya çiftçisine 40 binden fazla ceviz ve kuşburnu fidanı desteği

İHA

Amasya çiftçisine 40 binden fazla ceviz ve kuşburnu fidanı desteği

Amasya’da çiftçilere devlet desteğiyle 40 binden fazla sayıda ceviz ve kuşburnu fidanı dağıtımı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, DOKAP ve Amasya İl Özel İdaresi tarafından desteklenen yüzde 75 hibe katkılı iki projenin toplam tutarı 875 bin lirayı buluyor. Amasya Valiliği’nin uyguladığı iki proje kapsamında 25 bin 600 adet ceviz fidanı ve 15 bin adet kuşburnu fidanı Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde düzenlenen programda çiftçilere teslim edildi.
Çiftçilere fidanlarını veren Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Çiftçilerimizin bu fidanlara çocuğu gibi, evindeki hayvanı, elindeki bir değeri gibi bakması gerekiyor. Eğer miras olarak bakarsak dilediğimiz sonuçları alamayız. Bunlar sizden sonraki kuşaklara devredilecek emanet” dedi.
Tarımsal verilere bakıldığında kentteki ceviz ağaçlarındaki verimliliğin yüzde 40 oranında düşük olduğuna dikkat çeken Vali Masatlı, “350 bin ceviz ağacımızın 210 bininden meyve alabiliyoruz. Yüzde 40 ağaçlarımızdan verim alamıyoruz. Bizim bu fidanların tamamından verim almamız gerekiyor ki biz buradaki üretimi büyütelim. Ülkemizin üretimini büyütelim ve ülkemizin gayri safi tarımsal hasılasını da artıralım” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki hükümetler döneminde tarımsal alanlarda çok önemli mesafeler alındığına değinen Masatlı, “Desteklemelerden tutun, tarımda mekanizasyona, teknik çalışmalara ve diğer taraftan verimliliğin üst seviyelere taşınması için pek çok projeye imza atıldı. Ulusal ölçekteki bu çalışmalara bizlerin de yerel ölçekte her bakımdan destek olmamız gerekiyor. Bu maksatla haftalardır çeşitli fidanların dağıtımını yapmaktayız” şeklinde konuştu.
Törene, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ile diğer yetkililer de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya´da tur midibüsü devrildi: 2´si ağır 28 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Amasya´da tur midibüsü devrildi: 2´si ağır 28 yaralı ...
Amasya´da tur midibüsü devrildi: 2´si ağır 28 yaralı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Amasya´da tur midibüsü devrildi: 2´si ağır 28 yaralı ...
Amasya'da tur midibüsü devrildi: 28 yaralı Kazada yaralanan yolcu olay anını anlattı: “Eğlenerek geliyorduk, araç zikzak çizmeye başladı”
YEREL HABERLER Amasya'da tur midibüsü devrildi: 28 yaralı Kazada ...
Amasya’da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var
YEREL HABERLER Amasya’da tur midibüsü devrildi: Yaralılar var
Kazaya müdahale ederken hayatını kaybeden AFAD personeli son yolculuğuna uğurlandı /Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kazaya müdahale ederken hayatını kaybeden AFAD ...
Amasya’da kanala düşen AFAD personeli için hüzünlü tören
YEREL HABERLER Amasya’da kanala düşen AFAD personeli için hüzünlü ...
Hafif ticari araç kanala düştü: 1'i AFAD personeli 3 ölü
YEREL HABERLER Hafif ticari araç kanala düştü: 1'i AFAD personeli 3 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.