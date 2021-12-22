Amasya'da 500 litre sahte içki ele geçirildi, 2 gözaltı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 500 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Muammer K. (58) ile Erdal A'nın (53) kaçak alkol üretip sattığı bilgisine ulaşılması üzerine arama yaptı. Varillere fıçılanmış 400 litre, şişelere doldurulmuş 100 litre sahte içki, çok sayıda içki şişesi ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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