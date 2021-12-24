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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanık tedavisinde umut olacak çalışmaya Avrupa’dan patent

İHA

Yanık tedavisinde umut olacak çalışmaya Avrupa’dan patent

Yanık tedavisi uygulanan hastaların acılarını azaltıp daha kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için yara bakım ürünü geliştiren iki Türk bilim insanının çalışması Avrupa Patent Ofisi (EPO) ile Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan (TÜRKPATENT) patent aldı.

TEKNOFEST’te altı madalya
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinde görev yapan Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü ve Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Kenan Gümüş 2015 yılında ortak bir çalışma başlattı. 'Yara Bakım Kompozisyonu' adlı çalışma uzun süren klinik uygulamalar sonunda uluslararası tıp dergilerinde yayımlandı. Bu yıl Avrupa Patent Ofisi ile Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan patent alan çalışma TEKNOFEST’te birinci seçilip altın madalya kazandırdı.

"Üretime geçip hastalara şifa olmasını hedefliyoruz"
Çalışmayla ilgili olarak Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Balmumu, tıbbi zeytinyağı ve alkanna tinctoria bitkisi kökünün karışımıyla elde ettikleri yara bakım kompozisyonunu 8 ay süren klinik safhası boyunca her gün yanık tedavisi gören hastalarda uyguladıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Kenan Gümüş, “Klinik rutinine göre tedavi alan hastalar ortalama 14 gün yatarken bizim takip ettiğimiz hastalar ortalama 8 gün yattılar. Daha erken sürede taburcu oldular” dedi. Ürünün üretime geçip hastalara şifa olmasını hedeflediklerini anlatan Kenan Gümüş, “Klinik kullanıma dahil edilebilen bir yara bakım materyali olmasının önünde hiçbir engel yok” diye konuştu.

"Hocamız üniversitemizin yüz aklarından"
Çalışmayı dikkate değer bulan Amasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meryem Çetin, “Rutin klinikte kullanılan tedavi materyallerine göre iyileştirme süresini azalttığı açıkça ortadadır” şeklinde konuştu. Ulusal ve uluslararası patent alan çalışma dolayısıyla Gümüş’ü kutlayan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ise, “Üniversitemizin yüz aklarından birisi olduğu için hocamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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