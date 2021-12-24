Amasya Belediyesi’nden Akdağ’a yenilenebilir enerji üssü

Amasya’nın en yüksek dağı Akdağ’ın yamaçlarında kurduğu hidroelektrik santralde (HES) üretime başlayacak Amasya Belediyesi, güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin(RES) konuşlandırılacağı aynı alanı yenilenebilir enerji üssüne dönüştürecek.

Kentin içme suyunun sağlandığı bölgede 8 ay önce inşasına başlanan HES santrali birkaç gün içinde test üretimine geçecek. Belediye meclis üyeleriyle birlikte santralde incelemede bulunarak son bağlantı kaynağını yapan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Ocak ayında yapacağımız anlaşmayla beraber elektrik satışına başlıyoruz” dedi.



“Türkiye’de ilk olacak”

2,37 megavatlık elektrik üretimin gerçekleşeceği HES santralinin hizmete girmesinin ardından alanın yenilenebilir enerji üssüne dönüşmesi için güneş enerji santrali (GES) ve RES de oluşturmayı planladıklarını belirten Başkan Sarı, “Türkiye’de ilk olacak. Bu santralin güney cephesinde GES ve RES’i kuruyoruz” diye konuştu.



“Amasyalılara sürprizimiz var”

HES santralinin 15 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kurulu güce sahip olacağına değinen Mehmet Sarı, “Vatandaşlarımız kaliteli ve temiz su içecekler. Belediyemize ciddi manada para girecek. Suyu akıttıktan sonra da Amasyalılara sürprizimiz var” şeklinde konuştu.



CHP’li meclis üyesinden teşekkür

MHP’li Sarı’yı tebrik eden CHP’li Belediye Meclis Üyesi Bekdemir İşbilir ise, “Sayın Başkanımızın yaptıklarını övüyor, teşekkür ediyoruz. Amasya’mıza yararlı olacağını düşünüyoruz. Yapamadıklarını da zaman zaman söylüyoruz. Aramızda hoş bir diyalog var. Amasya halkı adına kendisine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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