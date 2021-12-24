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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşova'da futbol turnuvası sonuçlandı

İHA

Taşova'da futbol turnuvası sonuçlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde düzenlenen "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Futbol Turnuvası" sona erdi.
Taşova'da ortaokullar arasında, Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına futbol turnuvası düzenlendi. Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik'in talimatı doğrultusunda düzenlenen futbol turnuvası sonuçlandı. Cumhuriyet Ortaokulu 5, 6, 7, 8. sınıfları arasında oynanan futbol turnuvası final maçını 8A sınıfı öğrencileri kazandı. Turnuvada birinci olan 8A sınıfı öğrencileri kupa ve madalyalarını Kaymakam Gökcecik'in elinden aldı.
Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

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