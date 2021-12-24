Amasya’da 230 şişe kaçak içki ele geçirildi

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Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır halde 230 şişe içki ele geçirildi. Kaçak içkileri yılbaşı öncesi üretip satmayı planladıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrası Gümüşhacıköy’de A.M ve H.K isimli şahısların yılbaşı öncesi kaçak içki üretip satışa sunacakları bilgisine ulaşıldı.

Şahısların evlerinde yapılan aramada şişelere doldurulmuş şekilde 230 şişe içerisinde toplamda 220 litre kaçak içki tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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