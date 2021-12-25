MHP’li Başkan Sarı’dan fırsatçılara uyarı: “Kapatma işlemi yaparız”

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediye ekiplerinin gerçekleştireceği denetimlerde yüksek fiyatla ürün satarak fırsatçılık yaptığı saptanan iş yerlerine yönelik 'kapatma işlemi' uygulayacaklarını açıkladı.

Mehmet Sarı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin halkın tükettiği temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında indirime gidilmesi için yurt çapında başlattığı teşvik ve katılım kampanyası çerçevesinde verdiği talimat gereği denetimleri artıracaklarını belirtti. Gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Sarı, “Fırsatçılara fırsat vermeyeceğiz. İş yerini direkt kapatırız. Bu açıklamayı uyarı veya tebligat olarak kabul edebilirsiniz” dedi.

Döviz kurlarının düşmesiyle birlikte esnaflardan satış fiyatlarını yeniden ayarlamalarını isteyen Başkan Sarı, “Türkiye’deki genel durumu görmezden gelip vatandaşımıza fahiş fiyatla satış yapan herhangi bir marketimize, esnafımıza rastladığımızda şunu bilmelerini istiyorum: Kesinlikle ve kesinlikle süresini tahmin edemeyecekleri bir şekilde kapatma yapacağız. Bunu bilmelerini arzu ediyorum” diye konuştu.

Denetimlerde zabıta ekiplerinin yanı sıra sivil görevlilerin de bulunduğu 50 kişinin görev alacağını vurgulayan Sarı, “Vatandaşımızın kandırılmasını müsaade etmeyeceğimizi bilmelerini arzu ediyoruz. Duyarlı olmalarını istediğimiz vatandaşlarımız şikayetleri varsa derhal Hilal Masa ekibimize bildirsin” şeklinde konuştu.

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