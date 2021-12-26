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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevlana ve Yunus Emre, Suluova MYO’da şiirlerle anıldı

İHA

Mevlana ve Yunus Emre, Suluova MYO’da şiirlerle anıldı

Mevlana Celaleddin Rumi vuslatının 748., Yunus Emre ise vefatının 700. yılında Suluova Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen özel etkinlikte Kasım Alper Özdemir'in seslendirdiği şiirlerle anıldı.
Şair ve yazar Kasım Alper Özdemir, Mevlana ve Yunus Emre şiirlerini semazenler eşliğinde yorumladı. Neyzen Alpaslan Yıldız'ın dinletisiyle devam etkinlikte Ebubekir Atalay'da ilahiler seslendirdi.
Etkinliği, Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ve Amasya Üniversitesi Rektör yardımcıları Prof. Dr. Halil Apaydın ile Prof. Dr. Recep Kürkçü de izledi. Özdemir’e günün anısına hediye veren Suluova MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Karavin, “İlçemizde kültürel manada güzel bir geceyi düzenlemek bizler için de ayrı bir mutluluk oldu” dedi.

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