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Bin yıllık lezzet ‘Amasya toyga çorbası’na coğrafi işaret tescili

İHA

Bin yıllık lezzet ‘Amasya toyga çorbası’na coğrafi işaret tescili

Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen bir çorba türü olup bin yılı aşkın süredir sofraların vazgeçilmezleri arasındaki "Amasya toyga çorbası", coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.
Amasya Valiliği ile Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescili yapılan ‘Amasya toyga çorbası’ düzenlenen törenle tanıtıldı.
Yapılışında yoğurt, yumurta sarısı, un, yarma, nohut, nane ve tereyağı da kullanılan Amasya toyga çorbasının Anadolu mutfak kültürüne Orta Asya’dan gelen çorba türlerinden biri olduğunu belirten Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Köse, “Bu çorba türümüz çorbanın anavatanı olarak kabul edilen Özbekistan’da günümüzde ‘toyga çorbası’ olarak aynı adla telaffuz edilmektedir” dedi.
Türklerin Anadolu’ya geldikten sonra geleneksel beslenme kültürlerinin bir parçası olan çorba içme alışkanlığını sürdürüp zenginleştirdiklerine değinen Köse, kentin yöresel lezzetlerinden ‘Amasya baklalı dolması’na coğrafi işaret aldıkları gibi ‘sakala çarpan’ adlı çorba türüne de tescil başvurusunda bulunduklarını söyledi.
Şehzadeler şehri Amasya’nın çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu anlatan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da hem sıcak hem de soğuk olarak tüketilebilen toyga çorbasının “düğün çorbası” adıyla da anılıp özel günlerde sofraları süslediğini vurguladı.
En son patentini aldıkları 4 coğrafi işaretin tamamının gastronomi alanında olduğuna işaret eden Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise “Hedefimiz, ilimizin tüm sosyal yaşantısı ve kültürel değerlerini, öz ve orijini burada olan değerlerimizi ortaya çıkarıp, herkesin beğenisine, tanıtımına ve tadımına sunmaktır. Bu bakımdan patent konusunu çok önemsiyoruz. 4 olan coğrafi işaret tescilli ürünümüzü 8’e çıkarttık. 22 ürünle ilgili çalışmamız devam ediyor. Kısmet olursa 30’a çıkaracağız” diye konuştu.
AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil’in de yer aldığı programda konuklara çorba ikram edildi.

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