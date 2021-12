HES kanalına düşüp ölen arkadaşlarını andılar

Amasya’nın Taşova ilçesinde 18 Aralık Cumartesi günü HES sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Murat Can Şahin’i okuldaki sporcu arkadaşları unutmadı.

Taşova Kapalı Spor Salonu’nda Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Şehit Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanan futsal müsabakasının final maçı öncesi Şehit Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Futsal Takımı oyuncuları açtıkları pankart ile Murat Can Şahin’i andılar.

Müsabaka önceci her iki takım oyuncu ve teknik heyetlerine başarılar dileyen Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, “Okullarımızda eğitimöğretimin yanında bu tür sosyal etkinliklere de önem veriyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde hem öğrencilerimiz birbirleri ile kaynaşmış oluyorlar hem de sosyalleşmiş oluyorlar. Aynı zamanda yetenekli öğrencilerimizi de keşfetmiş oluyoruz. Trafik kazası sonucu kaybettiğimiz öğrencimiz Murat Can Şahin de çok yetenekli bir öğrencimiz ve sporcumuzdu. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu turnuvaya katılan tüm okullarımızın takım oyuncularını ve öğretmenlerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Yapılan final maçında rakibi Şehit Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 81 yenen Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi ilçe şampiyonu olarak Amasya’da yapılacak il finallerine katılmaya hak kazandı.

Final maçını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Gençlik Spor İlçe Müdürü Sercan Şenel ile birlikte izledi.

