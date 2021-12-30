HES kanalına düşüp ölen arkadaşlarını andılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HES kanalına düşüp ölen arkadaşlarını andılar

İHA

HES kanalına düşüp ölen arkadaşlarını andılar

Amasya’nın Taşova ilçesinde 18 Aralık Cumartesi günü HES sulama kanalına düşerek hayatını kaybeden 11. sınıf öğrencisi Murat Can Şahin’i okuldaki sporcu arkadaşları unutmadı.
Taşova Kapalı Spor Salonu’nda Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Şehit Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında oynanan futsal müsabakasının final maçı öncesi Şehit Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Futsal Takımı oyuncuları açtıkları pankart ile Murat Can Şahin’i andılar.
Müsabaka önceci her iki takım oyuncu ve teknik heyetlerine başarılar dileyen Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, “Okullarımızda eğitimöğretimin yanında bu tür sosyal etkinliklere de önem veriyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde hem öğrencilerimiz birbirleri ile kaynaşmış oluyorlar hem de sosyalleşmiş oluyorlar. Aynı zamanda yetenekli öğrencilerimizi de keşfetmiş oluyoruz. Trafik kazası sonucu kaybettiğimiz öğrencimiz Murat Can Şahin de çok yetenekli bir öğrencimiz ve sporcumuzdu. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu turnuvaya katılan tüm okullarımızın takım oyuncularını ve öğretmenlerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Yapılan final maçında rakibi Şehit Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini 81 yenen Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesi ilçe şampiyonu olarak Amasya’da yapılacak il finallerine katılmaya hak kazandı.
Final maçını İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, Gençlik Spor İlçe Müdürü Sercan Şenel ile birlikte izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya Belediyesi sokak hayvanları için otel yapıyor Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Biz buraya barınak değil otel yapıyoruz”
YEREL HABERLER Amasya Belediyesi sokak hayvanları için otel ...
Yeni evlenen 17 çifte 10’ar bin lira hediye
YEREL HABERLER Yeni evlenen 17 çifte 10’ar bin lira hediye
Minik Deniz, başkanın makam koltuğuna oturdu
YEREL HABERLER Minik Deniz, başkanın makam koltuğuna oturdu
Bin yıllık lezzet ‘Amasya toyga çorbası’na coğrafi işaret tescili
YEREL HABERLER Bin yıllık lezzet ‘Amasya toyga çorbası’na coğrafi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.