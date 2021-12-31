Jandarmalardan oyun oynar gibi trafik eğitimi aldılar

Amasya’da jandarma ekipleri bir köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi. Hayali bir aracın direksiyonunu elleriyle tutar gibi yapıp araç sesi çıkartarak süren minik çocuğun jandarma görevlisiyle yan yana olduğu anlardaki mutluluğu ise kameralara yansıdı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri Taşova Özbaraklı köyündeki Şehit Özcan Özel İlkokulu öğrencilerine trafik semineri verdi. Trafik bilgilerini uygulamalı şekilde ve oyun oynar gibi öğrenen minik öğrenciler duygularını mesajlarla da paylaştılar. Mesajda, “İyi ki geldiniz. Biz çok sevindik. Geldiğiniz için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

Çocuklar çok faydalı buldukları eğitimin sonunda jandarma trafik aracından “trafik kurallarına lütfen uyalım” anonsu da yaptı.

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