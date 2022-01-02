Amasya’da minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Amasya’da kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada çok sayıda yaralı bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Amasya – Çorum karayolu Çavuşköyü mevkiinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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