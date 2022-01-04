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Amasyalı öğrenciler iğne darbeleriyle ‘keçe bebek’ yapıyor Televizyonda izledi, öğretmeni ve arkadaşlarına ‘keçe bebek’ öğretti

İHA

Amasyalı öğrenciler iğne darbeleriyle ‘keçe bebek’ yapıyor Televizyonda izledi, öğretmeni ve arkadaşlarına ‘keçe bebek’ öğretti

Amasya’da yaşayan 13 yaşındaki Edibe Naz Özalp, televizyonda izleyip merak saldığı keçe bebeklerin yapımını öğrendi. Ardından öğretmenine ve kız arkadaşlarına da iğne darbeleriyle keçe bebek yapımını öğretti.
Ziyapaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Edibe Naz Özalp’in hedefi daha çok üretim yapıp oyuncak alma imkanı olmayan çocukları hediye edecekleri bebekleriyle sevindirmek. Anne Nihal Özalp de kızının bu düşüncesini destekleyeceklerini söyledi. Koyun yününden elde edilen ve çok eski bir Türk sanatı olarak bilinen keçe işlemeciliği bir benzeri olan ‘keçe iğneleme'yi okuldaki boş zamanlarında yaşatan Özalp, terapi etkisi oluşturan bu sanatın aynı zamanda el kaslarını da güçlendirdiğini anlattı.
Teknoloji ve tasarım öğretmeni olan Şermin Taşar da “Keçe bebek konusunda çok bilgiye sahip değildim. Edibe, bana ve arkadaşlarına öğretti” diye konuştu.
Okul Müdürü Ramazan Mutlu ise öğrencilerinin keçe bebeklerine patent almak için başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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