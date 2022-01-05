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Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olan 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü

İHA

Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olan 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü

Samsun ve Amasya sınırlarında bulunan, Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olma özelliğini taşıyan 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü.
Kurak geçen mevsimlerden dolayı su seviyesi dip yapan Tersakan Çayı'nda kirlilikten beyaz köpükler oluştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, köpürmenin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
Samsun’un Ladik ilçesinden doğup Amasya kent merkezinde Yeşilırmak ile birleşen Tersakan Çayı yağışların yetersiz olmasından dolayı en kurak yıllarından birini yaşıyor. Düşen su seviyesinin dip yapmasıyla artan kirlilik kötü görüntü oluşturdu. Çayın Boğazköy’den geçen kısmında deterjan dökülmüş gibi köpüren çirkin manzarayı gören vatandaşlar tepki gösterdi. Sudan numune alınarak inceleme yapılacağı bildirildi.

"Fabrika yıkandığı için birkaç ay boyunca böyle akıyor"
Boğazköy Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Hüseyin Çat, kirliliğin önlenmesini istediğini belirterek, “50 yıldır bu dere böyle akıyor. Fabrika yıkandığı için birkaç ay boyunca böyle akıyor. Şurası pırıl pırıl olsa sevinmez miyim. Türkiye’ye yakışmayan bir durum bu” dedi.

"Tarlaları, hayvanları sulamaya çekiniyoruz”
Çocukken yüzdüklerini hatırlattığı Tersakan Çayı'na şimdi el sürmekten korktuklarını anlatan Harmanağılı köyünden Ahmet Karan, “Su yüzeyinden bembeyaz köpüklenme var. Siyah bir şey akıyor. Ne aktığını da bilmiyoruz. Tarlaları, hayvanları sulamaya çekiniyoruz” diye konuştu.
Bölgede son iki yıldır ciddi bir kuraklık yaşandığına değinen Karan, “Geçen seneden beri yağan yağmurlar ancak toprağın yüzünü ıslatabiliyor. Kar yağmasını bekliyoruz. Kar yağarsa ırmak ve barajlar dolacak. Güzel bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Ama şimdilik bir yağış yok” şeklinde konuştu.

“Aşırı derecede koku ve köpüklenme var"
Su yüzeyindeki köpüklenmenin Tersakan Çayı'nın Yeşilırmak ile birleştiği alanda da görüldüğünü aktaran Göllübağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı ise, “Aşırı derecede koku ve köpüklenme oluşuyor. Suluova bölgesindeki fabrika atıklarının, hayvansal atıkların burada birikmesi bunlara bir neden. Onun için Boğazköy mevkisinde bir arıtma tesisi yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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