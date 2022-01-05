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Başkan Öztürk: “Taşova’mızın önemli ihtiyaçları bir bir hayata geçiyor”

İHA

Başkan Öztürk: “Taşova’mızın önemli ihtiyaçları bir bir hayata geçiyor”

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Taşova’nın önemli ihtiyaçları olan projelerin bir bir hayata geçtiğini söyledi.
Taşova Belediyesinin planladığı modern projelerde yaptığı hummalı çalışmalar sona yaklaşıyor. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Taşova Kapalı Pazar Yeri’nde hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Öztürk, projenin 3 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.
Başkan Öztürk, “İlçemizde başlattığımız Kapalı Pazar Yeri Projemizde çalışmalar hızla devam ediyor. Ekiplerimiz pazar yerinde kapalı alanları oluşturmuş durumda. Yaptığımız bu çalışmayı 3 ay içerisinde tamamlayarak Taşova’mıza hediye etmek istiyoruz. Taşova’mızın ihtiyacı olan pazar yerinin ilçemize ve Amasya’mıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Taşova’da seçim döneminde vaat ettiği projelerinin tamamlandığını belirten Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Taşova’mızı her alanda geliştirmeye devam ediyoruz. Taşova'mızın önemli ihtiyaçları bir bir hayata geçiyor. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle ilçemize yatırım yapmayı sürdürüyoruz. Amacımız her zaman ilçemizi daha ileriye taşımak. Hemşehrilerimizi mutlu olacakları en güzel hizmetlerle buluşturabilmek. Millet Bahçemiz içerisinde hemşehrilerimizin keyifli vakit geçireceği millet kıraathanesi, spor alanları, tarımsal bahçe gibi farklı birçok alan bulunacak. Hep birlikte burada, doğayla iç içe huzurlu vakitler geçireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hayata geçirilen Millet Bahçeleri şehirlerimize, ilçelerimize değer katıyor. Kentlerimizi ve insanlarımızı doğayla buluşturuyor” diye konuştu.
Sanayi Köprüsü projesinin bulundukları bölgede ve oluşturacakları yoğunluk kaçınılmaz olacağını vurgulayan Başkan Öztürk, “Taşova için çok önemli olan ve yapımı uzun yıllardır bir türlü gerçekleştirilemeyen, yılların özleminin olduğu projeyi şükürler olsun tamamlıyoruz. İlçemizin trafiğine nefes aldırmak, ana arterlerdeki yoğunluğu minimuma indirmek için başlattığımız projemizde sona geliyoruz. En geç 3 ay içinde projemizi hizmete açmayı hedefliyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımız, esnafımızla sabrettik ama buna değecek. Sanayi Köprüsü olarak bilinen noktanın çehresini değiştiren proje, şehir trafiğine büyük katkı sunacak. Taşova'mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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