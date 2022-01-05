Dünya ve olimpiyat şampiyonu Hamit Kaplan, mezarı başında anıldı

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Hamit Kaplan, vefatının 46. yılında memleketi Amasya’nın Hamamözü ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı.

Hamamözü Kaymakamı Okan Dağlı, 5 Ocak 1976 yılında Çorum'da geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Hamit Kaplan'ın mezarına güreşçilerle birlikte çiçek bıraktı. Ardından Kur'anı Kerim tilaveti okutuldu.

Güreşin Türk milleti için milli ve dini motiflerle donatılmış köklü bir gelenek olduğunu belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Bu köklü gelenek ona mensubiyet şuuruyla bağlı olan sembol şahsiyetler tarafından günümüze kadar taşınabilmiştir. Bu sembol şahsiyetlerden bir tanesi de bugün andığımız dünya ve olimpiyat şampiyonu Hamit Kaplan’dır” diye konuştu.

Törene, 175 kez milli mayoyu giyen Kaplan’ın yakınlarının yanı sıra Amasya Vali Yardımcısı Faruk Ekiz, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayraktar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, diğer yetkililer ve sporcular da katıldı.

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