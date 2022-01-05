Terksakan Çayı'ndaki köpürmeye inceleme



Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da, Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olma özelliğini taşıyan Tersakan Çayı'nın yüzeyinde köpürme meydana geldi. Endişelendiren kirlilikle ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune aldı, inceleme başlattı.

Samsun'un Ladik ilçesinden doğup Amasya'da Yeşilırmak Nehri ile birleşen Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olma özelliğini taşıyan Tersakan Çayı'nda kuraklık yaşanıyor. Suyun yetersizliği nedeniyle debisi azalan çayda kirlilik da ortaya çıktı. Amasya'nın Boğazköy'ünden geçen çayın yüzeyinde köpürme meydana geldi. Köy halkını endişelendiren kirlilikle ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.

'SICAK HAVALARDA KOKUSU ÇEKİLMİYOR'

Köyde yaşayan Adem Aktan (56), "Biz çocukken yüzmeyi Tersakan Çayı'nda öğrendik. O zamanlar neredeyse suyu içilecek kadar temizdi. Billur gibi akıyordu. Eski yılarda balık bile bulunuyordu. Balıklar tutmayla bitecek gibi değildi. Zamanla burası o kadar kirlendi ki balıklar yok oldu. Buraya kimler ne kadar atık bırakıyor bilemiyorum. Kirlendi ve bu hale geldi. Buradaki kirliliğin araştırılması lazım. Yetkililer bu duruma bir çözüm bulmalı. Geceleri çok kötü kokuyor, demek ki bu atıkları gece bırakıyorlar. Yazın sıcak havalarda kokusu çekilmiyor. Bu durum sadece köyümüze değil ülkemizin güzelliğine yakışmıyor" dedi.

'ARITMA TESİSİ YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Göllü Bağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı ise yetkilere seslenerek kirliliğe çözüm bulunmasını istedi. Suda artık hiçbir canlının yaşamadığını belirten Çınarcı, "Uzun yıllardır Tersakan Irmağı olarak bildiğimiz yer artık Tersakan Deresi oldu. Çünkü burada hiçbir canlı yaşamıyor. Artık buraya ırmak diyemeyiz. Suluova bölgemizden ve Çeltek bölgemizden gelen atıkların buluştuğu bir dere oldu. Aşırı derecede köpüklenme, pis koku var. Burada durulacak gibi değil. Yetkililerden buraya bir çözüm bulunmasını ve Boğazköy bölgemizde bir arıtma tesisinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

TERSAKAN ÇAYI

Tersakan Çayı, Ladik Gölü'nden doğan, 91,4 kilometre uzunluğundaki akarsudur. Yeşilırmak'ın sol kollarından biri olan çayın su toplama havzası 2 bin 684 kilometrekaredir. Çay, Ladik Gölü'nden çıktıktan sonra önce batıya, sonra güneye, sonra da doğuya doğru akarak Yeşilırmak ile birleşir.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2022-01-05 18:20:20



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