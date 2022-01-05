Terksakan Çayı'ndaki köpürmeye inceleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terksakan Çayı'ndaki köpürmeye inceleme

DHA

Terksakan Çayı'ndaki köpürmeye inceleme


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da, Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olma özelliğini taşıyan Tersakan Çayı'nın yüzeyinde köpürme meydana geldi. Endişelendiren kirlilikle ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune aldı, inceleme başlattı.
Samsun'un Ladik ilçesinden doğup Amasya'da Yeşilırmak Nehri ile birleşen Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olma özelliğini taşıyan Tersakan Çayı'nda kuraklık yaşanıyor. Suyun yetersizliği nedeniyle debisi azalan çayda kirlilik da ortaya çıktı. Amasya'nın Boğazköy'ünden geçen çayın yüzeyinde köpürme meydana geldi. Köy halkını endişelendiren kirlilikle ilgili, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sudan numune alarak inceleme başlattı.
'SICAK HAVALARDA KOKUSU ÇEKİLMİYOR'
Köyde yaşayan Adem Aktan (56), "Biz çocukken yüzmeyi Tersakan Çayı'nda öğrendik. O zamanlar neredeyse suyu içilecek kadar temizdi. Billur gibi akıyordu. Eski yılarda balık bile bulunuyordu. Balıklar tutmayla bitecek gibi değildi. Zamanla burası o kadar kirlendi ki balıklar yok oldu. Buraya kimler ne kadar atık bırakıyor bilemiyorum. Kirlendi ve bu hale geldi. Buradaki kirliliğin araştırılması lazım. Yetkililer bu duruma bir çözüm bulmalı. Geceleri çok kötü kokuyor, demek ki bu atıkları gece bırakıyorlar. Yazın sıcak havalarda kokusu çekilmiyor. Bu durum sadece köyümüze değil ülkemizin güzelliğine yakışmıyor" dedi.
'ARITMA TESİSİ YAPILMASINI İSTİYORUZ'
Göllü Bağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı ise yetkilere seslenerek kirliliğe çözüm bulunmasını istedi. Suda artık hiçbir canlının yaşamadığını belirten Çınarcı, "Uzun yıllardır Tersakan Irmağı olarak bildiğimiz yer artık Tersakan Deresi oldu. Çünkü burada hiçbir canlı yaşamıyor. Artık buraya ırmak diyemeyiz. Suluova bölgemizden ve Çeltek bölgemizden gelen atıkların buluştuğu bir dere oldu. Aşırı derecede köpüklenme, pis koku var. Burada durulacak gibi değil. Yetkililerden buraya bir çözüm bulunmasını ve Boğazköy bölgemizde bir arıtma tesisinin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.
TERSAKAN ÇAYI
Tersakan Çayı, Ladik Gölü'nden doğan, 91,4 kilometre uzunluğundaki akarsudur. Yeşilırmak'ın sol kollarından biri olan çayın su toplama havzası 2 bin 684 kilometrekaredir. Çay, Ladik Gölü'nden çıktıktan sonra önce batıya, sonra güneye, sonra da doğuya doğru akarak Yeşilırmak ile birleşir.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2022-01-05 18:20:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Hamit Kaplan, mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Dünya ve olimpiyat şampiyonu Hamit Kaplan, mezarı ...
'Dünya Spagetti Günü'nde tencereyle makarna yaptılar
YEREL HABERLER 'Dünya Spagetti Günü'nde tencereyle makarna yaptılar
Başkan Öztürk: “Taşova’mızın önemli ihtiyaçları bir bir hayata geçiyor”
YEREL HABERLER Başkan Öztürk: “Taşova’mızın önemli ihtiyaçları bir ...
Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olan 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü
YEREL HABERLER Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olan 'Tersakan ...
Suluova’da içme suyu arıtma tesisinin inşası tamamlandı Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok: “2022 yılı Suluova yılı olacak”
YEREL HABERLER Suluova’da içme suyu arıtma tesisinin inşası ...
Amasyalı öğrenciler iğne darbeleriyle ‘keçe bebek’ yapıyor Televizyonda izledi, öğretmeni ve arkadaşlarına ‘keçe bebek’ öğretti
YEREL HABERLER Amasyalı öğrenciler iğne darbeleriyle ‘keçe bebek’ ...
Eğitim yönetimi doktora programı açıldı
YEREL HABERLER Eğitim yönetimi doktora programı açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.