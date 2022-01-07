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Atık malzemeler Amasyalı çocukların elinde kuş yuvası ve yemlik oldu

İHA

Atık malzemeler Amasyalı çocukların elinde kuş yuvası ve yemlik oldu

Amasya’da çocuklar kuşlara umut olmak için harekete geçip atık malzemelerden hazırladıkları kuş yuvalarını ve yemlikleri ağaçlara astı.
Serdar Zeren İlkokulu öğrencilerinin beslenmekte güçlük çeken kuşlar için uyguladığı "Kuşlara umut ol" adlı proje okul bahçesinde kış boyunca sürdürecek. Öğrencilerden Mira Genç, herkesi kuşlara umut olmaya davet etti. Duyarlı öğrenciler, Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'i de unutmayıp yuvaya adını yazdı.

Asiye'yi unutmadılar
Öğrencileri ile velilerinin kendileriyle birlikte pet şişe ve kullanılmış kartonlardan kuş yuvası, yemlik yaptıklarını belirten sınıf öğretmeni Mehtap Ürgüp, amaçlarının kuşların aç kalmaması olduğunu anlattı. Öğrencilerinin Gaziantep'te pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'i de unutmadığına değinen Ürgüp, “Öğrencilerim pankart hazırlayıp Asiye’ye moral desteği vermeye çalıştılar. Onu kalpten sevdiklerini ifade ettiler” dedi.
Öğrenci velilerinden Hatice Kaya Hakkan da kuşlara umut oldukları projeye katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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