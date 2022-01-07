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Amasya Valiliği: “İhracatımız 2021'de yüzde 50 oranında arttı”

İHA

Amasya Valiliği: “İhracatımız 2021'de yüzde 50 oranında arttı”

Amasya Valiliği, kentten yapılan ihracatın 2021 yılında yüzde 50 artışla 71.65 milyon dolara eriştiğini açıkladı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, cumhuriyet tarihinin ihracat rekoruna Amasya'nın 71.65 milyon dolarlık katkı sağladığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi; İhracatımız 2021'de yüzde 50 oranında artış kaydederek cumhuriyet tarihinin ihracat rekoruna Amasya'mız 71.65 milyon dolar katkı sağladı. Bu rakamlara ulaşmamıza katkı sağlayan sanayici ve üreticilerimize müteşekkiriz. 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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