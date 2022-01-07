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Amasya Valiliği, kentten yapılan ihracatın 2021 yılında yüzde 50 artışla 71.65 milyon dolara eriştiğini açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, cumhuriyet tarihinin ihracat rekoruna Amasya'nın 71.65 milyon dolarlık katkı sağladığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; İhracatımız 2021'de yüzde 50 oranında artış kaydederek cumhuriyet tarihinin ihracat rekoruna Amasya'mız 71.65 milyon dolar katkı sağladı. Bu rakamlara ulaşmamıza katkı sağlayan sanayici ve üreticilerimize müteşekkiriz. 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.”

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