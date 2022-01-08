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Amasya Belediyesine ‘Engelsiz Şehirler’ ödülü

İHA

Amasya Belediyesine ‘Engelsiz Şehirler’ ödülü

Amasya Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) düzenlediği Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda ödül kazandı. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, "Mehmet Amcanın Misafirleriyiz Projesi" ile kazanılan ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldı.
Belediye Başkanı Sarı, engelli bireylerin günlük hayatta kısıtlamayla karşılaşmayıp herhangi bir yardıma muhtaç olmadan tüm kentsel hizmetlere ulaşmalarını sağlayacak faaliyetlerin geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen yarışmada ödül almaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Sarı, “Ödüllü projemiz engelli çocuklarımıza, ailelerine ve şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.
Ödül alan belediyeleri tebrik ederek projelerin tüm yerel yönetimlere örnek olmasını dileyen Emine Erdoğan ise “Engelsiz şehirler için tüm engelleri birlikte aşalım. İnsanın sonsuz potansiyeli engellenemez Yeter ki biz gerekli desteği sağlayalım. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye” değerlendirmesinde bulundu.
İstanbul’daki ödül töreninde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile engelli çocuklar da yer aldı.

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