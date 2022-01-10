Rektör Elmacı gazetecilerle bir araya geldi

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ildeki gazetecilerle bir araya geldi.

Gazetecilere çalışmalarında başarılar dileyen Rektör Elmacı, “Değerli basın mensuplarının çalışma zorluklarınızı biliyoruz. Tarafsız bir şekilde olayları kamuoyuyla paylaşmak gerçekten özel bir gayret gerektirdiğinin farkındayız. Üniversitemizin faaliyetlerinin kamuoyu ile paylaşılması noktasında göstermiş olduğunuz ilgiye de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversitenin eğitim faaliyetleriyle ilgili bilgiler veren Elmacı, “Amasya'da kim bir tuğlayı tuğla üzerine koymak istiyorsa biz destek vermeye hazırız. Amasya Üniversitesi bu açıdan pek çok kamu kurum kuruluşu ile işbirliği yaptı ve yapmaya da devam edecek. Bilimsel çalışmaların yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleriyle de öne çıkan üniversitemiz her alanda sürdürülebilir bir şekilde büyüyor, gelişiyor ve gelişmeye devam edecektir” diye konuştu.

Programda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Apaydın, Prof. Dr. Önder Duman, Prof. Dr. Recep Kürkçü, Genel Sekreter Duran Çuhadar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Timur Yılmaz da yer aldı.

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