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Amasya Belediyesi’nden yaşlılara, üniversitelilere ücretsiz çay ve çorba

İHA

Amasya Belediyesi’nden yaşlılara, üniversitelilere ücretsiz çay ve çorba

Amasya Belediyesi, kentteki yaşlılar için ücretsiz çay ve çorba içebilecekleri özel bir sosyal tesis oluşturdu. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Hilal Çorbaevi adı verilen tesisten üniversite öğrencilerinin de yararlanabileceğini açıkladı. Yaklaşık 3 ay önce hizmete giren Hilal Çorbaevinde sıcak çay ve çorbalarını içen 65 yaş üstü vatandaşlar birbirleriyle sohbet ederken televizyon izleyip günlük gazetelerini okuyor.

“Olması gerekeni yapıyorum”
Günlük 200’den fazla vatandaşın bu hizmetten yararlandığını belirten Belediye Başkanı Sarı, “Ben bu toprakların evladıyım. Memleketimizin şartlarını biliyorum. Yaşlıların durumunu görüyorum. Onun için de olması gerekeni yapıyorum” dedi.
Vatandaşlardan sadece dua beklediklerine değinen Başkan Sarı, aynı hizmetten kentteki üniversite öğrencilerinin de yararlanabileceklerini duyurduklarını anlattı.

“Daha önce böyle bir hizmet görmedim”
70 yaşındaki Sezai Ünlü ise “Amasya’da daha önce böyle bir hizmet görmedim. Sıcak çay ve çorbalarımızı içiyoruz. Allah razı olsun” diye konuştu. Tesisten yararlanan vatandaşlar da birlikte sofra duası yaparak teşekkür ettiler.

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