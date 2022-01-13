Kedi-köpek dostluğu görenleri şaşırtıyor

Amasya’nın Taşova ilçesinde kedi ile köpeklerin samimiyeti kameraya yansıdı.

Normalde birbiriyle kavgalı olan kedilerle köpekler arasında görenleri şaşırtan bir dostluk yaşanıyor. Yaşanan bu görüntü işte onlardan biri. Taşova’da bir evin bahçesinde yaşayan kedi ve köpeklerin dostluğu görenleri gülümseterek adeta içini ısıttı.

Taşova’da Faravga mevki'inde bulunan bir evin bahçesindeki kedi ve köpeklerin birbirleriyle oynadığı anlar hem şaşırttı hem de gülümsetti. Kedi ve köpeğin dostça yakınlaştığı anlar telefon kamerasına yansırken ortaya sevimli görüntüler çıktı. Kedi ile köpeklerin bir arada olması ve birbiriyle oynaması görenleri şaşırttı.

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