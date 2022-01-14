Kuyumcudan kolye çalan şüpheliler yakalandı; hırsızlık kamerada

Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA'da kuyumcudan 28 bin TL değerinde altın kolye çalan 5 kişi yakalandı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, çarşamba günü öğle saatlerinde kentteki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına müşteri gibi gelen Şeker K. (25), Ç.K. (39) altın kolyeleri incelemeye başladı. Bu sırada Muratcan Y. (19) kolyelerden birini el çabukluğuyla avucunun içine alıp çaldı. Dışarı çıkan 3 şüpheli, kapıda kendilerini bekleyen D.K. (41) ve T.T. (23) ile birlikte bölgeden uzaklaştı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kolyelerden birinin eksik olduğunu fark eden kuyumcu, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince hırsızlık olayını gördü. İhbar üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerden şüphelilerin kimliklerini belirledi. 5 şüphelinin İzmir´den kente geldiği buradan da Kırıkkale´ye gittikleri tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla çaldıkları altın kolyeyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Amasya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adlyiede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muratcan Y. ile Şeker K. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan zincir kolye ise kuyumcuya teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2022-01-14 13:21:35
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