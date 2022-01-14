Görme engelli kadınlar Kur’an-ı Kerim okumayı öğreniyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amasya’da görme engelli 4 kadın Kur’anı Kerim okumayı öğreniyor.

Amasya Müftülüğü bünyesindeki Akmescid Kur’an kursunda uzun süredir eğitim alan Merve Gökçurak, Dilek Kaya, Canan Erdem ve Kader Akbulut’a Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi tarafından Braille alfabeli Kur’anı Kerim hediye edildi.

Görme engelli insanların okuyup yazması için geliştirilen Braille alfabesiyle yazılmış Kur'anı Kerim’i kursiyerlere veren Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz kendilerini kutladı.

TDV Kadın ve Gençlik Kolları Sorumlusu Elvan Nergiz, Kadın Kolları Komisyon üyeleri Din Hizmetleri Uzmanı Şükriye Ayvaz ve Meryem Özbakır da kursiyerlere hediyeler verip öğretici Ayla Şahin’e teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.