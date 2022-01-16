Türkiye Diyanet Vakfı, Amasya’da 300 çocuğu ‘kış bayramı’ ile sevindirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Diyanet Vakfı, Amasya’da 300 çocuğu ‘kış bayramı’ ile sevindirdi

İHA

Türkiye Diyanet Vakfı, Amasya’da 300 çocuğu ‘kış bayramı’ ile sevindirdi

Amasya İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi tarafından hayata geçirilen "Kış Bayramı” ile ‘İlmek İlmek İyilik’ projeleri kapsamında hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kışlık botlarla kıyafetler ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı. Kadınların ördüğü atkı, bere ve patik gibi kışlık kıyafetler çocukların yüzünü güldürdü.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Amasya Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları Başkanı Elvan Nergiz, “Gönüllülerimizin yardımıyla ihtiyaç sahibi ailelerle temasa geçtik. Tespit edilen 300 çocuğumuzun yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. ‘İlmek İlmek İyilik’ projesine katılan kadınların ördüğü atkı, bere ve patik gibi kışlık kıyafetler ördüklerini belirten Kadın Kolları Komisyon üyeleri Din Hizmetleri Uzmanı Şükriye Ayvaz da, “Halkımız büyük destek oldu. Kış koşullarında dokunduğumuz yüreklerin içini ısıtabildiysek bizim için mutluluk verici” diye konuştu.
Çocuklara kıyafetlerini giydiren Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz ise “Umutsuzluklarını bayram sevincine çevirmeye çalıştık. Onların sevinci bizim sevincimizdir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amasya’da üniversite öğrencilerine sınav haftasında jest
YEREL HABERLER Amasya’da üniversite öğrencilerine sınav haftasında ...
Milli takım seçmeleri öncesi raya düşen futbolcu Eren, sağ ayağını kaybetti
YEREL HABERLER Milli takım seçmeleri öncesi raya düşen futbolcu ...
Amasya’nın şampiyonluk hedefleyen okçu kızları
YEREL HABERLER Amasya’nın şampiyonluk hedefleyen okçu kızları
Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden tren geçti
YEREL HABERLER Raylara düşen futbolcu Eren'in ayağının üzerinden ...
Amasya’da antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcuya tren çarptı
YEREL HABERLER Amasya’da antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcuya ...
Görme engelli kadınlar Kur’an-ı Kerim okumayı öğreniyor
YEREL HABERLER Görme engelli kadınlar Kur’an-ı Kerim okumayı ...
Turnuvadan 2 madalya ile döndüler
YEREL HABERLER Turnuvadan 2 madalya ile döndüler
Kuyumcudan kolye çalan şüpheliler yakalandı; hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Kuyumcudan kolye çalan şüpheliler yakalandı; ...
Amasya’da polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti
YEREL HABERLER Amasya’da polisler yolda kalan sürücüye aracını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.