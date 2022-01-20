Tren kazasında ayağını kaybeden Eren'in hedefi, Ampute Milli Takımı



Serap Şerife KARA/ AMASYA, (DHA)AMASYA'da, geri geri giden trenin çarpması sonucu sağ ayağı kesilen futbolcu Eren Bulut (15), tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Futboldan kopmayacağını söyleyen Bulut, "Ampute Futbol Milli Takımı'na gideceğim. Ailemi iyi yerlere taşımak istiyordum. Onu da başaracağım" dedi.

Olay, 14 Ocak'ta Amasya Tren Garı'nda meydana geldi. Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde futbol oynayan Eren Bulut, demir yolundan geçerken dengesini kaybedip, raya düştü. Bu sırada Bulut'a, geri geri giden tren çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne sevk edildi. Ameliyata alınan Bulut'un sağ ayağı, kurtarılamayarak kesildi. Kazadan önce U-15 Futbol Milli Takımı seçmelerine gideceği öğrenilen Bulut, tedavisinin ardından taburcu edilerek, İl Sağlık Müdürlüğü'nce tahsis edilen ambulansla Amasya'ya götürüldü.

'TRENİ HİÇ GÖRMEDİM'

Futbola olan sevgisinin devam ettiğini belirten Eren Bulut, "Kazadan sonra da bu futbol sevgim hiç eksilmedi. İyileşeceğim, antrenmanlara son hızla devam edeceğim. Milli takıma gitmek istiyordum. Onu da gerçekleştireceğim. Ampute Futbol Milli Takımı'na gideceğim. Ailemi iyi yerlere taşımak istiyordum. Onu da başaracağım" dedi.

Kazayı da anlatan Bulut, "Önümde arkadaşlarımı gördüm. Arkadaşlarıma yetişmek için tren rayına atladım sonra uyandığımda başımda birileri vardı. Ambulans gelmişti, treni hiç görmedim, uyandığımda kafamı çevirdiğimde sonradan gördüm. Hatırlamıyorum ama galiba ayağım takıldı. O bölgenin kapatılmasını istiyorum. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Orası kapatılırsa zaten herkes üst geçidi kullanır" diye konuştu.

Öte yandan eski hakem ve spor yorumcusu Bünyamin Gezer, Eren Bulut'u telefonla görüntülü arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Gezer, "Yılmak yok, seni milli takımda göreceğim inşallah. Sen iyileş, Ampute Futbol Federasyonu'na gideceğiz inşallah" dedi.

Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Eren Bulut, hocasıyla 'kartal pençesi' yaparak fotoğraf çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2022-01-20 17:21:51



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