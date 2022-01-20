En küçük kadın esnafın ATV motoru yandı: Polis inceleme başlattı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde salgından dolayı azalan işleri nedeniyle kapattığı dükkanını yeniden açan 1 metre 20 santim boyundaki Selda Çetinkaya’nın ATV motoru yandı. Kundaklamadan şüphelenen 2 çocuk annesi kadın, yetkililerden yardım istedi.

Kendisi gibi doğuştan boy kısalığı olan 2 kız annesi 35 yaşındaki Selda Çetinkaya, 5 yıl önce eşinden boşandıktan sonra memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesinde çiğ köfte, ızgara köfte ve çay sattığı bir iş yeri açtı. İlk aylarda iyi olan kazancı korona virüs (Kovid19) salgınının da etkisiyle azalan genç kadın, bu duruma daha fazla dayanamayarak iş yerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Biri skolyoz hastası olan 11 ve 14 yaşlarındaki kızlarının eğitimi için ayakta kalıp çalışması gereken komşusunun bu durumunu gören aynı sokaktan Fatih Alkoç, kendisine ait kombi servisinde çalışmayı teklif etti. Komşusunun iş yerinde bir süre çalıştıktan sonra yeniden geçici olarak faaliyetlerini durdurduğu dükkanını açan Çetinkaya bu sefer de eli ayağı olan motosikletinin yanmasıyla şoke oldu. Evinin önüne park ettiği ATV motorunun yanmış halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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