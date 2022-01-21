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Amasya Valisi Masatlı: “İki OSB'nin genişlemesi 2022 yatırım programında”

İHA

Amasya Valisi Masatlı: “İki OSB'nin genişlemesi 2022 yatırım programında”

Amasya’nın Merzifon ve Suluova ilçelerindeki 2 organize sanayi bölgesinin(OSB) genişleme projelerinin 2022 yılı yatırım programına dahil edildiği açıklandı. Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla Merzifon OSB’ye 40 milyon TL, Suluova TDİ Besi OSB’ye 26 milyon TL olmak üzere toplamda 66 milyon TL’lik bütçe ayrıldığını belirtti.

“İstihdam sayısı 6 bin 400 oldu”
66 firmanın faaliyet gösterdiği Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 1,5 yıl öncesinde istihdam edilen çalışan sayısının 4 bin 700 olduğunu hatırlatan Vali Masatlı, “Şu an itibarıyla istihdam sayısı 6 bin 400 oldu. Bin 700 kişilik bir istihdam artışını sağlamış olduk. Elektrik tüketimi de yüzde 25 artmış oldu. Hem üretim hem de istihdam artışı var” dedi.

“9 bin kişiye istihdam sağlanacak”
Yatırım programına alınan 144 hektarlık genişleme alanında 70 sanayi parseli bulunduğuna değinen Mustafa Masatlı, “Bu alan tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“Suluova TDİ Besi OSB Avrupa devleri arasına girecek”
Genişleme çalışmasıyla birlikte Avrupa'nın en büyükleri arasına girmesi hedeflenen Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi genişleme alanının da 2022 yılı Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına dahil edildiğine işaret eden Masatlı, “Ülkemizin ilk Besi OSB’si olan Suluova TDİ Besi OSB büyükbaş hayvancılıkta ülkemizin sayılı merkezlerinden olan Suluova'mıza ayrı bir değer katmaktadır. Bizde sektörün büyük üreticilerine kırmızı et tedariki yapan Amasya’yı bölgemizin ‘kırmızı et üretim merkezine’ dönüştürme hedefimizi ifade etmiştik. Hali hazırda 32 besi parseli ve 3 sanayi parselinde faaliyetlerini sürdüren OSB’mizin 62,5 hektarlık genişleme alanında 26 yeni besi parseli ve 2 sanayi parseli oluşturulması planlanmaktadır. Suluova Besi OSB ilave alan ile birlikte toplam 152,5 hektar alan üzerinde 58 besi ve 5 sanayi parseli olmak üzere 63 parselde toplam kapasitesini 18 bin 700 büyükbaş hayvana çıkaracaktır. İlimiz adına büyük önem taşıyan bu yatırımların Amasya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu süreçte bizlere her daim destek olan ve yol gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyor, ilgili bakanlıklarımıza ve kamu kurumlarımıza da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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