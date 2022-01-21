Taşova'da ahşap ev alev alev yandı

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Amasya’nın Taşova ilçesinde tek katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Taşova İlçesine bağlı Çakırsu köyünde akşam saatlerinde Mustafa Yıldız ve ailesinin oturduğu tek katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gitmeye çalışan Taşova Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye kar nedeniyle ulaşmakta zorluk yaşadı. Karayolları ve İl Özel İdaresi araçlarının çalışması sonucu yol açıldı. Köye varan itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Yangının söndürüldüğü ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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