"Ambulanslar nereye gidiyor" diye merak edip 112'yi arayanlar var

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2021 yılında gelen 417 bin çağrının yüzde 76'sının bilgi amaçlı ve asılsız çağrılar olduğu bildirildi.

Ambulans ya da itfaiye aracı yoğunluğu olduğunda merak eden vatandaşların 112 acil çağrı hattını arayarak görevlileri en önemli anlarında meşgul ettiğini belirten Merkez Müdürü İbrahim Şimşek, “Bir ambulans yoğunluğu olduğunda ‘Hayırdır? Ambulanslar nereye gidiyor? Kaza ya da önemli bir olay mı var?’ diye 112’yi gereksiz yere arayanlar var” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın uyguladığı Yeni Nesil 112 Projesi kapsamında itfaiye, sağlık, AFAD, emniyet, jandarma ve orman birimleriyle 112 çatısı altıda hizmet veren merkezin hizmet kalitesini artırmak için bilgilendirme ile eğitim programlarına büyük önem verdiklerine değinen İbrahim Şimşek, asılsız ihbarların muhtemel önemli olaylara gitmeyi geciktirebileceğine dikkati çekti.

Önceki yıllarda maç sonucu ya da nöbetçi eczane soran kişilerle de karşılaştıklarını hatırlatan Şimşek, 2021 yılında 4 kişiye idari para cezası uygulandığını anlattı. Ayrıca bu yılki idari ceza bedelinin 561 TL olduğunu açıkladı.

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