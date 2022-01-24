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Amasya kent merkezinde kar kalınlığı 40 santime ulaştı

DHA

Amasya kent merkezinde kar kalınlığı 40 santime ulaştı


Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)AMASYA'da 2 gündür aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı, kent merkezinde kar kalınlığı da 40 santimetreye ulaştı.
Kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 40, yüksek kesimlerde ise 1 metreye ulaştı. Kent merkezinde Şehzadeler Gezi Yolu ve Yalı Boyu Evleri´nin bulunduğu alanlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.  DHA-Genel Türkiye-Amasya Sinan HARMANCI
2022-01-24 12:26:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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