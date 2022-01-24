5 katlı binanın çatısında tehlikeli kar temizliği kamerada

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Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA)AMASYA´da 2 kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı bir binanın çatısında temizlik yapması, yürekleri ağza getirdi.

Kurşunlu Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısına çıkıp, hiçbir önlem almadan karları temizleyen 2 kişi, yürekleri ağza getirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA

2022-01-24 15:33:43



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