Amasya’da ev yangını: 6 kişilik aile ölümden döndü

Amasya’nın Taşova ilçesinde çıkan yangında 6 kişilik aile dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle, Meclis Sokak’ta oturan İbrahim Şenel’in (81) evinde gece saat 04.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Çıkan yangında, 3 katlı evin 1 katının mutfağı alevlere teslim oldu.

Kısa sürede evi saran alevler ve dumanlar nedeniyle 6 kişilik aile; İbrahim Şenel (81), eşi Gülten Şenel (84), oğlu Hüseyin Şenel (60), gelini Gülten Akı Şenel (48), torunu Hazal Gül Andaç (23), torununun çocuğu Ceylin Duru Şenel (13), evlerinde yoğun dumandan etkilendi. Evdekilerin çığlıkları üzerine komşuların durumu fark etmesiyle Taşova Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verildi. Evin mutfak kısmında çıkan yangına Taşova Belediyesi İtfaiyesi, kısa sürede müdahale etti. Mutfakta buzdolabının elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında evin mutfağı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Komşuları, polis ekipleri ve itfaiye personelleri tarafından kurtarılan ev sakinleri daha sonra 112 ambulansları ile Taşova Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekibi ayrıca ailenin kara saplanan araçlarını yolda iterek kurtardı.

Dumandan zehirlenen ailenin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Buzdolabının elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

Kayınpederinin evinde çıkan yangını duyan damat Ali Rıza Aytekin, “Kayınpederimin evinde buzdolabından yangın çıkmış. Zehirlenme belirtisi olduğu için ambulansla hastaneye getirilmişler. Şu anda sağlık durumları iyi gözüküyor. İnşallah bir şey olmaz” dedi.

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