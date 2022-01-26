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Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Merhum Abdulkadir Dişdiş’i vefatının 15. yılında rahmet ve özlemle yâd ediyoruz”

İHA

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: “Merhum Abdulkadir Dişdiş’i vefatının 15. yılında rahmet ve özlemle yâd ediyoruz”

Hakİş ve Hizmetİş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 15. yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden Hizmetİş Sendikası Amasya Şubesi Başkanı Abdulkadir Dişdiş’i rahmet ve özlemle yâd ettiğini belirtti.
25 Ocak 2008’de elim bir trafik kazasında kaybettikleri Abdulkadir Dişdiş’in sendikanın bugünlere gelmesinde büyük emeklerinin bulunduğuna işaret eden Mahmut Arslan, “Kendisi iyi bir sendikacı, iyi bir aile reisi, iyi bir arkadaş ve işçi arkadaşlarımız için onların dertlerini dert bilen iyi bir insan, emek ve alınteri sevdalısıydı. Olağanüstü çalışkanlığı ve çabalarıyla öne çıkan merhum Abdulkadir Dişdiş kardeşimiz, 3 Ocak 2005 tarihinde başladığı şube başkanlığı görevinden 25 Ocak 2008’de vefatına kadar olan kısa şube başkanlığı döneminde büyük başarılar gerçekleştirdi” diye konuştu.
Dişdiş’in Hizmetİş’in Amasya Belediyesi ve Amasya’ya bağlı Aydınca, Ezinepazarı, Sinop’a bağlı Ayancık, Samsun’a bağlı Kavak, Ladik, Tokat’a bağlı Başçiftlik, Kızılcaören ve Hasanşeyh belediyelerinde örgütlenmesini gerçekleştirdiğini hatırlatan Mahmut Arslan, “Amasya şubemizin yanı sıra, çevre illerdeki şubelerimizin örgütlenme çalışmalarına da dahil olmuş, yol göstermiş ve şubelerimizin büyümesi için yoğun gayret göstermişti. Abdulkadir Dişdiş kardeşimiz, Hakİş Konfederasyonumuz ve Hizmetİş sendikamızın yerli ve milli misyonuna da önemli katkılar yaptı. Amasya Şubemiz, yokluğunu her an hissettiğimiz merhum şube başkanımız Abdulkadir Dişdiş kardeşimizin açtığı yolda istikametini kaybetmeden yürüyüşünü sürdürmektedir. O’nun ismini yaşatmaya devam ediyoruz. Hakİş/Hizmetİş olarak merhum Şube Başkanımız Abdulkadir Dişdiş kardeşimizi vefat yıldönümünde hatırlamayı, çalışkanlığını yarınlara taşımayı ve hatırasını yaşatmayı bir görev addediyoruz” şeklinde konuştu.
Arslan, “Başta Abdulkadir Dişdiş kardeşimiz olmak üzere aynı kazada hayatlarını kaybeden başta eşi Nursen Dişdiş’e, yeğeni Ünal Çiftçi ve kızı Vesile Yeliz Çiftçi’ye bir kez daha Cenabı Hak’tan rahmet diliyoruz. Abdulkadir Dişdiş kardeşimiz ve müteveffa eşi kalbimizin en özel yerinde ebediyen yaşayacaktır. Bu vesile ile ani bir kalp krizi sonucu kaybettiğimiz Amasya şube personelimiz Fatih Öztürk’ü ve Amasya Şube Yönetim Kurulu üyemiz ve Suluova Belediyesi İşyeri Sendika Temsilcimiz Cahit Korkmaz’ı rahmetle anıyoruz. Başta Hakİş Konfederasyonumuz ve Hizmetİş sendikamız olmak üzere Amasya şubemizin, üyelerimizin, sevgili evlatlarının, yakınlarının, Amasya halkının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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