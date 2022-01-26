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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amasya’daki Ziyaret Baraj Gölü ilk kez buz tuttu

İHA

Amasya’daki Ziyaret Baraj Gölü ilk kez buz tuttu

Amasya’da son günlerde etkili olan kar yağışı peşinden dondurucu soğukları da beraberinde getirdi. 2007 yılında sulama amacıyla yapılan Ziyaret Baraj Gölü'nün yüzeyinde buz tabakası oluştu. İlk kez donan göl havadan görüntülendi.
Küresel ısınmaya bağlı kuraklığın etkilerinin görüldüğü ilde son 40 yıldır ilk kez bu denli kar yağışıyla karşılaşıldığını belirten Ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Uyanık, “Baraj gölümüz hiç donmamıştı. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. İnşallah bu yıl yağışla birlikte göletimiz dolacak. Sularımız bol olacak” dedi.
Meyve diyarı beldedeki kar kalınlığının 70 santimi geçtiğini anlatan 64 yaşındaki Mehmet Uyanık, “Bu yaşıma kadar hiç böyle kar kalınlığı görmemiştim” diye konuştu.
Önemli bir turizm beldesi Ziyaret’in her dönem piknikçilerin ve doğa meraklılarının uğrak yeri olduğuna değinen Uyanık, bu dönemde Ziyaret Belediyesi olarak kuşlar ve yaban hayvanları için de yemleme yaptıklarını belirtti.
Yöre çiftçilerinden Recep Kazancı da umutla bekledikleri yağışların bereket getireceğine inandığını söyledi.

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