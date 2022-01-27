Amasya’da yoğun kar yağışı seraları yıktı

Karadeniz Bölgesi'nin sebze üssü Amasya'da günlerdir süren kar yağışı köylerdeki binlerce dönüm seranın yıkılmasına yol açtı.

Seraların üzerinde biriken karlar çökmelere neden oldu. Büyük şok yaşayan çiftiler, zararlarının artmaması için tedbir alıp ayakta kalan seraları örten naylonları kesmek zorunda kaldı.



Hasar tespit çalışması başlatıldı

Sadece seraların metal direkleri ve naylonları ziyan olmadı. Büyük umutlarla dikilen ürünler de zarar gördü. Kara kara düşünen üreticiler çare ararken Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de hasar tespit çalışması başlattı. Büyük çapta maddi kaybın yaşandığı Kızılca köyünün muhtarı Osman Türkmen, “5 bin dönüm seramız var. Yüzde 80’i yıkıldı. Zararımız çok büyük” dedi.

‘Domates diyarı’ köyde yaz dönemi ürünlerini dikmek için hazırlık yaparken kalınlığı 70 santimi geçen kar yağışı sonrası bu felaketle karşılaştıklarını belirten Türkmen, “Siparişlerini verdiğimiz fidelerimiz ekilmişti. Önümüzdeki ay elimizde olacak. Ama şu an ortada hazır sera yok. Üretim yapmamız için seralarımızı acilen ayağa kaldırmamız lazım” diye konuştu.



Enkazın kaldırılması için destek isteniyor

Yöre çiftçilerinden Hicabi Bağçuvan, çöken seraların enkazının kaldırılmasına köylülerin gücünün yetmeyeceğine işaret ederek yetkililerden destek istediklerini söyledi. Örtü altı sebze yetiştiriciliğinin yapıldığı köylerden Aksalur’un Çayköy mezrasında yaşayan Selami Kalkan da seraları yeni sezona hazırlayamadıkları durumunda bunun fiyatlara yansımasıyla domatesin kilosunun 25 liraya kadar varabileceğini iddia etti. Aynı köyden Recep Şilli ise “Daha geçen hafta borçlanarak yeni traktör almıştım. Bunun borcunu mu vereceğim. Seralara naylon mu alacağım. Fide paralarını mı ödeyeceğim. Ne yapacağım bilemiyorum” şeklinde konuştu.

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