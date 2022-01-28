Sokaklar onlara emanet ‘Gece kartalları’ görev başında

“Gece kartalları” olarak adlandırılan çarşı ve mahalle bekçileri, ülkenin huzur ve güvenliği için daima görev başında.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, “gece kartalları” olarak anılan bekçiler, zorlu hava koşullarına rağmen cadde ve sokaklarda vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerini sürdürüyor. Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 3 yıldır görev alan gece bekçileri, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü ilçede cadde ve sokaklarda devriye görevlerine devam ediyor.

"Gece kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, kötü niyetli kişilerin korkulu rüyası haline geldi. Sokakların güvenliğini sağlamak için görev yapan bekçiler, ilçede çok sayıda olaya müdahale etti ve birçok olayı da yaşanmadan engelledi.



Devriye sırasında ‘gece kartalları’ Atatürk heykelini temizledi

Yaya devriyesi sırasında şehrin huzur ve güvenliği için dolaşan “gece kartalları” Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’nın karla kaplandığını görünce elleriyle karı temizlediler. Bekçiler, uzanamayınca betona basarak Atatürk’ün anıtında biriken karı elleriyle temizlediler.

Gece kartallarının yaya devriyesi sabah saatlerine kadar aralıksız devam etti. Taşova’da etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezi adeta beyaz örtüyle kaplandı.

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