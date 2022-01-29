İkiz kuzuları restoranda besliyor

Amasya’da bir restoran sahibi, annelerinin besleyemediği yeni doğan ikiz kuzuları hayata tutundurmak için restoranında bakmaya başladı. İlhami Bağçuvan, sıcak ortamda gözü gibi takip ettiği sevimli kuzulara biberonla süt içiriyor.

Merkeze bağlı Kızılca köyünde bir koyun üçüz yavruladı. Sütü az gelen koyunun kuzularından birisi öldü. Diğer ikisi için endişelenen sahipleri ise kent merkezinin yolunu tuttu. Aynı zamanda restoran işleten sahipleri kuzuları gözlerinin önünde büyütmek için restoranda özel bir bölme oluşturdu. Sevimli kuzular sıcak ortama kısa sürede alıştı.

İkiz kuzuların restorana neşe getirdiğini belirten İlhami Bağçuvan, “Sıcacık ortamda yaşatmaya çalıştığımız kuzularımızı biberonla besliyoruz. Annelerinden daha iyi bakmaya gayret ediyoruz” dedi.

Bağçuvan, müşterilerinin de ilgisi çeken kuzuları bir süre daha misafir ettikten sonra çiftliğe götürüp sürüye katacaklarını söyledi.

Arkadaşlarıyla yemek için geldikleri restoranda karşılaştığı kuzuları görünce çok şaşırıp işletme sahiplerini kutladığını anlatan Gülşen Kut, “Çok hoş ve herkese örnek olacak bir durum” diye konuştu.

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