Hayvanlarının çadırı yıkılınca yardımına ekipler koştu

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Amasya’nın Taşova ilçesinde kar yağışı nedeniyle köyde hayvancılık yapan bir vatandaşın hayvanlarının olduğu çadır yoğun kara dayanamayıp yıkıldı. Vatandaşın yardımına Taşova Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu.

Taşova’nın Korubaşı köyünde Kocaalan Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Öz’e ait küçükbaş hayvanlarının olduğu çadır aşırı kar yağışı nedeniyle çöktü. Ahmet Öz’ün yardımına İlçe Özel İdare ekipleri koştu. Öz, için köy yolunda ve hayvanların olduğu çadırda çalışmalar yapan ekipler hayvanları zarar görmekten kurtardı.

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