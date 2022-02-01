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Amasya Valisi Masatlı: “Aşısız gençlerimizin sosyal hareketliliği vaka artışlarına sebep olmakta”

İHA

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, özellikle gençlerin aşılama oranlarının düşük seyrettiğini belirterek, "Aşısız gençlerimizin sosyal hareketliliği vaka artışlarına sebep olmaktadır" dedi. Gençlerden anne, babaları başta olmak üzere, büyüklerinin, sevdiklerinin ve toplum sağlığı için tüm aşılarını yaptırmalarını istedi.

Amasya Valisi Masatlı: “Aşısız gençlerimizin sosyal hareketliliği vaka artışlarına sebep olmakta”

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, özellikle gençlerin aşılama oranlarının düşük seyrettiğini belirterek, “Aşısız gençlerimizin sosyal hareketliliği vaka artışlarına sebep olmaktadır” dedi. Gençlerden anne, babaları başta olmak üzere, büyüklerinin, sevdiklerinin ve toplum sağlığı için tüm aşılarını yaptırmalarını istedi.
Korona virüsle (Kovid19) mücadele kapsamında 2021 yılında uygulanan tedbirler ve sonuçlarıyla devam eden aşılama çalışmalarının değerlendirildiği il pandemi kurulu toplantısına başkanlık eden Vali Masatlı, “Ülkemiz 2 yılı aşkın süredir tüm dünyada olduğu gibi Kovid 19 salgını ile mücadele etmektedir. Devletimizin uyguladığı yerinde ve etkili tedbirler ile üretim ve tedarik zincirinin aksamadan devam etmesi sayesinde Ülkemiz salgın sürecinden diğer dünya devletlerine kıyasla daha az seviyede etkilenmiştir” diye konuştu.
Son dönemde hastalığın Omicron varyantı sebebiyle vaka sayılarında hızlı bir artışın göze çarptığına değinen Mustafa Masatlı, “Ülkemize paralel olarak Amasya’mızda da vaka sayıları artış eğilimindedir. Bu noktada aşının koruyucu etkisinden azami ölçüde faydalanabilmemiz için halkımızın ikinci doz aşılamadaki duyarlılığını hatırlatma doz aşılarında da sergilemesi gerekmektedir. Ayrıca salgının başından beri önemle üzerinde durduğumuz maske, mesafe ve temizlik kurallarını da istinasız uygulamaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.
Şuan itibariyle il genelinde hastanelerde normal yatak ve yoğun bakım doluluk oranlarının düşük seviyelerde olduğuna işaret eden Masatlı, “Sağlık personeli, filyasyon ekipleri, tıbbi cihaz ve ekipman anlamında bir eksiğimiz bulunmamaktadır. Buna karşın vaka sayılarımız arttıkça hastaneye ve yoğun bakıma yatış oranları da artabilecektir. Salgını kontrol altında tutabilmemiz için halkımızın duyarlılığına ihtiyaç duymaktayız” ifadelerini kullandı.
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse, video konferans yöntemiyle ilçe kaymakamları ile kurul üyelerinin yer aldığı toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastalığın seyri, aşılama çalışmaları, aşılamanın hastaneye ve yoğun bakıma yatıştaki önleyici etkisi hakkında bir sunum yapıldı.

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