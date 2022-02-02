Başkan Öztürk’ün acı günü

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Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk’ün anneannesi Ayşe Altuntaş (90) hayatını kaybetti.

Başkan Bayram Öztürk’ün anneannesi Ayşe Altuntaş, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Merzifon Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Altuntaş’ın cenazesi Taşova Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında ilçeye bağlı Tekpınar köyünde toprağa verildi.

Cenazeye Kaymakam Ahmet Gökcecik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ömer Altun, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Temiz, siyasi parti başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze, kılınan namazın ardından Tekpınar köyünde toprağa verildi. Başkan Öztürk, taziyeleri kabul etti.

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