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Beşiktaşlı Josef De Souza'dan sağ ayağını kaybeden Eren'e imzalı forma 

DHA

Beşiktaşlı Josef De Souza'dan sağ ayağını kaybeden Eren'e imzalı forma 


Serap Şerife KARA/AMASYA, (DHA) Amasya´da yaşadığı tren kazası sonrası sağ ayağı kesilen futbolcu Eren Bulut´a, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli videolu mesaj, Brezilyalı futbolcu Josef De Souza ise imzalı formasını gönderdi.
KARAVELİ: SENİ MUTLAKA ZİYARET EDECEĞİM
Yaşanan olayın ardından Bulut'a ülkenin birçok yerinden destek yağarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve futbolcu Josef De Souza da Eren'i unutmadı. Eren Bulut'a videolu mesaj gönderen Karaveli mesajında, "Erenciğim, merhaba evlat. Josef sana formasını gönderdi ama benim formam olmadığı için sana sevgilerimi ve dualarımı gönderiyorum. Her şey gönlüne göre olsun diyorum ve sana söz, yolum o taraflara düşerse sadece Amasya´ya değil, o çevreye düşerse mutlaka seni ziyaret edeceğim ve seninle uzun uzun Beşiktaş'ı konuşacağız. Uzun uzun Türk futbolunu konuşacağız. Bana aktaracağın hatta senden öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyorum ve seni çok seviyorum. Ailene sevgiler, saygılar" ifadelerini kullandı.
İmzaladığı formasını Eren'e gönderen Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza da formasını imzalarken, 'Eren Bulut, geçmiş olsun' dedi.
KAZA SONRASI AYAĞI KESİLDİ
14 Ocak'ta Amasya Tren Garı'nda meydana gelen kazada Amasya İl Özel İdarespor Kulübü'nde futbol oynayan Eren Bulut, demir yolundan geçerken dengesini kaybedip, raya düştü. Bu sırada Bulut'a, geri geri giden tren çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı sıkışan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne sevk edildi. Ameliyata alınan Bulut'un sağ ayağı, kurtarılamayarak kesildi. Kazadan önce U-15 Futbol Milli Takımı seçmelerine gideceği öğrenilen Bulut, tedavisinin ardından taburcu edilerek, İl Sağlık Müdürlüğü'nce tahsis edilen ambulansla Amasya'ya götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Josef De Souza'nın Beşiktaş forması imzalaması
Teknik Direktör Önder Karaveli'nin mesajı
 DHA-Spor Türkiye-Amasya Serap Şerife KARA
2022-02-05 13:04:22

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