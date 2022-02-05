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Amasya’da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

İHA

Amasya’da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Amasya’da karayolunda seyir halinde olan kamyonet alev alev yandı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Taşova’dan kent merkezine doğru seyir halinde olan Zülküflü Hasas yönetimindeki 05 HP 483 plakalı kamyonetin motor kısmından alevler yükseldi. Alevlerin kısa sürede sardığı araçtan dışarı çıkan sürücü, jandarma ve itfaiyeye haber verdi.
Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürdüğü kamyonetten geriye hurda yığını kaldı. Çevredeki vatandaşlar da kamyonetin yandığı anları ve yükselen dumanları endişeyle takip etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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