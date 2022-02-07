Amasya'da yerli aşı Turkovac uygulanmaya başlandı

Korona virüs (Kovid19) ile mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Amasya'da sağlık tesislerinde uygulanmaya başlandı. İlk aşıyı hatırlatma dozunu olan İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç yaptırdı. Sistem üzerinden randevu alan vatandaşlar aşı olmak için başvurdu.

İlk etapta Turkovac aşılarının Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruhi Tingiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniğinde uygulandığını belirten Sağlık Müdürü Koç, “Aşı yaptırmayıp yerli ve milli aşımızı bekleyenler vardı. Onlar da randevularını alarak yerli aşımızdan yaptırabilirler” dedi.

Aynı zamanda 141 birimde Kovid19'a karşı diğer aşı uygulamalarının da yapıldığını anlatan Koç, “Tedbir ve aşı en güçlü silahımız. Varyantlara karşı da bu çok önemli. Vatandaşlarımızı Kovid19'a karşı mutlaka aşılarını yaptırmaya bekliyoruz” diye konuştu.

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