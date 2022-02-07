Amasya'da KGYS ile trafik denetimi

Amasya’nın Taşova ilçesinde emniyet ekiplerince, KGYS ile ilçe merkezinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

Taşova İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) ile Taşova ilçe merkezinde trafik denetimi yaptı.

Araç sürücülerinin yanı sıra trafik kurallarını ihlal edenleri de KGYS ile tespit ederek ceza kesen trafik ekipleri; kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanılmaması, araç içinde cep telefonu ile konuşulması, hatalı park, yaya geçidi ihlali, ters yön, yasak olan yerlerde park etmek, ikinci sıra parktan ve yaya önceliği gibi ihlallerden dolayı idari yaptırım uyguluyor.

İlçede, vatandaşların can ve mallarının korunması adına trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik, KGYS kameraları kullanılarak 7 gün 24 saat trafik kuralı ihlallerini tespit eden trafik polisleri, kuralları ihlal eden kişilere de ceza yazıyor.

KGYS ile artık emniyet kemeri takmayan, araçta telefonla konuşan, park ihlali yapan, kırmızı ışıkta geçen, yaya geçidini kullanmayan sürücü ve yayaların anlık olarak tespit edildiğini aktaran İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, sürücülerin kazalarda önemli oranda yaralanma riskini azaltan emniyet kemerlerini takmaları ve motosiklet sürücülerinin ise kask kullanmaları ricasında bulundu.

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