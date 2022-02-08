Ölen sahibinin tabutunun başından biran olsun ayrılmadı

Amasya’nın Taşova ilçesinde gazete dağıtıcılığı yapan; Samsun’da hastanede yoğun bakım servisinde kalbi durması sonucu vefat eden Murat Dönmez'in cenazesinde gözyaşları sel olurken, köpeği Bali de tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.



Taşova’da çok sevilen ve ilçenin Türkiye Gazetesi dağıtıcısı Murat Dönmez (44) Samsun’da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım servisindeyken kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti. Murat Dönmez için Taşova Merkez Cami önünde cenaze namazı kılındı.



Dönmez’in yıllardır yanında olan köpeği Bali de sahibinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Bali’nin sahibi Doğu Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Bali de mezarlığa kadar peşinden gitti.



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