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Amasya’da ‘Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali’ düzenlenecek Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Gençlerimiz Derya Uluğ’u istediler. Onlar ne isterse biz yaparız”

İHA

Amasya’da ‘Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali’ düzenlenecek Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı: “Gençlerimiz Derya Uluğ’u istediler. Onlar ne isterse biz yaparız”

Amasya’da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Amasya Belediyesi tarafından ‘Ferhat ile Şirin Sevgi Festivali’ düzenlenecek.
Dünyaca ünlü Ferhat ile Şirin efsanesinin geçtiği tarihi şehrin vitrini Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı’nın bu özel festival için süsleneceğini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 12 Şubat Cumartesi günü akşamı ünlü şarkıcı Derya Uluğ’un konser vereceğini açıkladı.
14 Şubat 1075’de fethedilen Amasya’nın fetih yıl dönümüne denk gelen festival kapsamında sokak konserleri düzenleyeceklerini ayrıca evlilikte 40 yılı aşan 40 çifti Pazar günü düzenleyecekleri özel kahvaltı programında konuk edeceklerini anlatan Başkan Sarı, festival sayesinde halkın ve esnafın yüzünü güldürmeyi planladıklarını söyledi.
Festivale yaklaşık 30 bin kişinin katılmasını beklediklerini vurgulayan Mehmet Sarı, “Ferhat ile Şirin’in diyarı Amasya’mızda büyük bir eğlence tertipliyoruz. Gençlerimiz Derya Uluğ’u istediler. Gençler ne isterse biz onu yaparız” diye konuştu. Festival hazırlıklarının tamamlandığına değinen Sarı, Amasya’yı dünyaya tanıtmak ve içinde barındırdığı sevgiyi herkesle paylaşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

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