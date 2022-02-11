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Amasyalı Şeker nine 120 yaşında vefat etti

İHA

Amasya'da 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti.

Amasyalı Şeker nine 120 yaşında vefat etti

Amasya'da 3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker Aslan, 120 yaşında hayatını kaybetti.
5 çocuk ve 12 torun sahibi Şeker Aslan, bir süredir tedavi görüyordu. Nefes darlığı ve organ yetmezliği bulunan Aslan, kurtarılamadı. 120 yaşında hayatını kaybeden Aslan’ın cenazesi dün Elif Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Geçen sene aynı evde birlikte yaşadığı kızı, damadı ve iki torunu korona virüse yakalanan Şeker Arslan da hiçbir semptom görülmemiş, hastanede yapılan testi negatif çıkmasıyla da herkesi şaşırtmıştı.
27 Haziran 1902 doğumlu Şeker Nine için ailesi geçen yıl doğum günü kutlaması gerçekleştirmişti. Pastadaki mumları üfleyen Aslan, sağlığını doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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